БАКУ/Trend/ - В Армении разбился самолет B55, передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В МЧС республики сообщили, что на месте крушения обнаружили два тела.

"1 декабря в 14:20 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкского марза разбился и загорелся самолет В55. На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа управления медицинского обеспечения. На месте обнаружены два обгоревших тела, пожар был потушен", - говорится в сообщении.