На BBC раскритиковали спектакль Варданяна с талонной системой

БАКУ/Trend/ - В ходе интервью с российским миллиардером Рубеном Варданяном в эфире телеканала BBC, автор программ Hard Talk Стивен Сакур открыто раскритиковал его спектакль с талонной системой.

«Международный комитет красного креста обеспечивает поставку некоторых жизненно важных лекарств. Но я вижу, что вы применяете талонную систему для получения гречки, риса, сахара, макаронов и масла. Но если это продолжится, мне кажется, что вы долго не продержитесь, не так ли? Люди будут страдать, и это не может продолжаться», - сказал Сакур.

Варданян даже не стал ничего говорить в защиту своей «уникальной» идеи касательно талонной системы, и отчаянно ответил, что «несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, я верю, что люди будут сильными».

Это еще раз показывает безразличие российского миллиардера к жизни людей, которых он просто использует для реализации своих гнусных целей.