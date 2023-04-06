Армянские дети воспитываются в духе ненависти к азербайджанцам – ВИДЕО из учебного заведения

БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространились кадры из одного из учебных заведений в Армении, которые наглядно показывают, как дети становятся жертвами азербайджанофобии.

Так, на этих кадрах на большинство вопросов дети отвечают в духе ненависти к Азербайджану и туркам, причем в самих вопросах ни азербайджанцы, ни турки даже не упоминаются.

Например, на вопрос «что делают солдаты» армянский мальчик отвечает: «с турками воюют». Далее ответы на задаваемые вопросы следуют в таком же духе: «солдаты не спят по ночам, чтобы турки не пришли и не забрали наши земли», «солдаты стреляют в турков», «если бы не было армии, турки убили бы всех армян», «турки убьют армян, отрежут уши, заберут Армению себе». Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь эти слова звучат из уст невинных детей, которым с ранних лет внушаются такие мысли и такая ненависть.

Это показывает истинное лицо Армении, ее лицемерие. Внушение детям ненависти к Азербайджану, к туркам говорит о желании затянуть вражду на века, передавая это будущим поколениям. И это страна, которая говорит о якобы желании "скорейшего подписания мирного соглашения с Азербайджаном". Нормальные правительства хотят передать будущим поколениям стабильную, мирную страну, в то время как Армения фактически инвестирует во вражеские отношения со своим соседом.