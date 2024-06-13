БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соизмеримыми действия полиции у здания парламента, передает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Он также обвинил оппозицию в попытке нападения на законодательный орган.

Отметим, что в Армении 101 гражданин обратился за медпомощью после вчерашней акции протеста у здания парламента.

Как сообщает министерство здравоохранения Армении, 85 человек уже выписаны из больниц, еще 16 остаются под наблюдением. Состояние прооперированного пациента с травмой кистей рук оценивается как удовлетворительное.

Также отметим, что сегодня с утра участники акции протеста собрались на площади Республики, у Дома правительства в Ереване. На месте и полицейские кордоны.

Вчера стало известно, что в Ереване полиция применяет светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента. Одному из протестующих оторвало кисть руки.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Движение получило название "Тавуш во имя Родины", его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галстанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.

Сам премьер еще в мае назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!