В Армении возбуждено уголовное дело в отношении 12 участников акций протестов

БАКУ /Trend/ - В Армении возбуждено уголовное дело против 12 человек, участвовавших в митинге на проспекте Ваграмяна в Ереване, организованном 12 июня движением "Тавуш за Родину", возглавляемым священником Багратом Галстаняном.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

Согласно информации, в отношении 8 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 4-х - домашний арест. Еще один отпущен под подписку о невыезде.

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