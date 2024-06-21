Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Армения

Посла Армении в Израиле вызвали в МИД

Армения Материалы 21 июня 2024 14:02 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Посла Армении в Израиле вызвали в МИД, передает в пятницу Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Израиля.

«После признания Арменией Палестинского государства МИД вызвал посла Армении в Израиле для жесткого выговора», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что сегодня МИД Армении выступил с заявлением о признании Палестины.

"Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Армении.

Лента

Лента новостей

Читать все новости