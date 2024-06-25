Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия - Оверчук

БАКУ /Trend/ - Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал вице-премьер России Алексей Оверчук

Он отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Европейский союз (ЕС) - это вещи несовместимые.

"Конечно же, говоря об Армении, будет неправильно закрывать глаза на то, что сегодня политический вектор этой страны все больше и больше склоняется в сторону Запада. Нужно также понимать, что Европейский союз и Евразийский экономический союз - это вещи несовместимые. И те выгоды, которые какая-то страна получает от близости с Россией, это тоже надо воспринимать, что это и плата, которую мы платим за свою безопасность и стратегическую глубину", - отметил он.

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