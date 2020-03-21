В Грузии выявлены новые случаи заражения COVID-19
БАКУ/Trend/ - В Грузии выявлены три новых случая заражения коронавируса, сообщает Trend.
Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства по коронавирусу stopcov.ge.
Согласно официальным данным, в стране зарегистрировано 47 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе один излечившийся.
В карантине находятся 1 966 человек, а в стационаре — 259 человек.
В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.
Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин. В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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