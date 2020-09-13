ЦИК Грузии намерен открыть избирательные участки в 40 странах к парламентским выборам

Центральная избирательная комиссия Грузии планирует открыть избирательные участки для голосования на парламентских выборах примерно в 40 странах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online. сегодня на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.

По ее словам, ЦИК тесно сотрудничает с МИД Грузии для того, чтобы конституционные права находящихся за рубежом граждан были соблюдены даже в условиях пандемии.

«Согласно информации, предоставленной на данный момент министерством, избирательные участки планируется открыть примерно в 40 странах, где у нас уже была практика», — заявила Микеладзе.

При этом она отметила, что функционирование участков за рубежом напрямую будет зависеть от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

«После того, как участковые избирательные комиссии будут созданы за рубежом, информация об избирательных участках будет немедленно размещена на официальном сайте ЦИК», — отметила Микеладзе.

Она также напомнила, что голосовать за рубежом смогут граждане Грузии, которые находятся на консульском учете или зарегистрированы по конкретному адресу за границей.

Встать на консульский учет возможно до 10 октября. Эта процедура бесплатная. Ее можно пройти как в диппредставительстве Грузии, так и онлайн — на сайте geoconsul.gov.ge.

Во время последних всеобщих выборов – выборов президента Грузии в 2018 году – ЦИК открыл 55 избирательных участков в 39 странах мира. Во время первого тура участие в голосование приняли более 4,8 тысячи граждан Грузии, находящихся за рубежом, а во время второго – более 9 тысяч избирателей. Число зарегистрированных избирателей за рубежом составляло 57,6 тысячи в первом туре и 63,7 во втором туре.