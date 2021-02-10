Производители в Грузии обещают увеличение цен на хлеб с апреля

Грузия 10 февраля 2021 23:10 (UTC+04:00)
Производители в Грузии обещают увеличение цен на хлеб с апреля

Многие крупные производители хлеба не смогли получить субсидию на электроэнергию, так как не были должным образом проинформированы о сроках регистрации на специальном сайте. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаз Долидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Правительство Грузии приняло постановление о покрытии половины разницы между увеличившимся и прежним тарифом для 20 отраслей. Для получения субсидии компании до 27 января должны были успеть заполнить заявку на специальном сайте https//www.registration.gov.ge.

По словам Долидзе, большинство производителей хлеба получили счета за электроэнергию по новому повышенному тарифу.

«12 января государство приняло постановление о частичном субсидировании тарифов на электроэнергию для производителей. Вы знаете, что тариф на электроэнергию вырос на 11 тетри, и хлебопекари должны были получить субсидию приблизительно в пять тетри, чтобы не повышать цену на продукцию», — заявил Долидзе.

Он подтвердил, что это повышение тарифа напрямую отразится на себестоимости продукта, тем более что ежедневно увеличиваются цены на дрожжи, жиры и соль.

«Цена на хлеб не изменится до апреля, но позже все-таки вырастет. Мы обещали государству, и мы должны выполнить это обещание, но повышение тарифа на электроэнергию отразится на себестоимость продукта и производстве. Также скажу, что если бы государство не субсидировало цену на муку сегодня, цена на хлеб выросла бы на 20-25 тетри», — пояснил Долидзе.

Хлебопекари обращаются к министерству сельского хозяйства и Минэкономики Грузии с просьбой открыть портал еще на неделю, чтобы подать заявки смогли все производители.

Правительство Грузии в конце января приняло решение увеличить с 10 до 15 лари субсидию за мешок муки первого сорта весом 50 килограмм, чтобы не допустить роста цен на хлеб. Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на 4 месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование.

Всего для субсидирования пшеничной муки государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).

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