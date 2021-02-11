В Грузии за сутки выявлено 557 случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено 557 случаев заражения коронавирусом. Скончались десять человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 264 158 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 639 человек, с начала пандемии вылечились 256 024 пациента. Скончались 3 321.
За сутки сделано 21 890 тестов, в том числе 13 380 на антиген и 8 510 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 386 человек, в стационарах – 2 083, в ковид-гостиницах – 290.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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