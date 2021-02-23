Доходы Грузии от экспорта фундука в этом сезоне возросли до $86 млн

Согласно данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на 21 февраля, объем экспорта грузинского фундука в денежном выражении составил $86,1 млн, что на 55,4% превышает показатель годичной давности ($55,4 млн), сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



С начала сезона из Грузии было экспортировано 16,5 тыс. тонн фундука или на 52,8% больше, чем годом ранее (10,8 тыс. тонн).



Около 71% всего экспортного объема приходится на страны Евросоюза. В частности, в Германию поставлено 4 тыс. 342 тонны, Италию – 3 тыс. 927 тонн, Чехию – 804 тонны, Испанию – 489 тонн, Литву – 486 тонн, Францию – 423 тонны, Польшу – 385 тонн, Болгарию – 367 тонн, Латвию – 128 тонн, Грецию – 97 тонн, Эстонию – 88 тонн, Словакию – 86 тонн, Люксембург – 84 тонны, Бельгию – 44 тонны, Австрию — 22 тонны и Хорватию – 10 тонн.



В числе экспортных рынков также: Россия – 799 тонн, Беларусь – 543 тонны, Турция – 530 тонн, Украина – 354 тонны, Саудовская Аравия – 223 тонны, Канада – 195 тонн, Бразилия – 186 тонн, Алжир – 185 тонн, Швейцария – 131 тонна, Узбекистан – 80 тонн, Мексика – 67 тонн, ОАЭ — 56 тонн, Сирия – 50 тонн, Азербайджан – 44 тонны, Иордания – 38 тонн, Великобритания – 35 тонн, Израиль – 32 тонны, Ирак – 24 тонны, США – 19 тонн и др.