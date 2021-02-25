До конца мая вторую вакцинацию в Грузии должны пройти не менее 200 тысяч человек

Директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе рассказал о причинах задержки поставок в Грузию вакцины Pfizer, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По его словам, ранее Грузия получила подтверждение от платформы Covax при Всемирной организации здравоохранения, что вакцина будет направлена в страну в конце февраля. Однако из-за того, что Pfizer еще не выполнила заказ вакцины для стран ЕС, поставка препарата в Грузию была отложена.

«На сегодняшний день Pfizer является одним из крупнейших производителей вакцины и хочет выполнить свои обязательства перед ЕС, поэтому существует проблема с поставками в те 18 стран, которые получают вакцину с платформы Covax. Пока поставки вакцины Pfizer перенесены до конца марта. Более точной даты мы пока не знаем», — сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог отметил, что сейчас ведется работа для того, чтобы в страну поступила вакцина от британской компании Astrazeneca. По словам Гамкрелидзе, если компания не подведет, то согласно контракту, в марте в Грузию должно поступить несколько сотен тысяч доз этой вакцины.

Глава Национального центра по контролю заболеваний подчеркнул, что страна делает все возможное, чтобы начать вакцинацию в марте.

«Мы очень хотим дважды привить до конца мая не менее 200 тысяч человек, а затем, начиная с июня, продолжить так называемую расширенную кампания вакцинации», — сказал Гамкрелидзе.