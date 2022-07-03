Парламентская оппозиция Грузии представит свой план по выполнению условий ЕС

Парламентская оппозиция Грузии в понедельник, 4 июля, представит свой план по выполнению 12 условий получения Грузией статуса страны-кандидата в ЕС, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Это станет ответом на ранее озвученный план властей, который в оппозиции назвали «фальшивкой» и попыткой ввести в заблуждение Еврокомиссию фасадными изменениями.

«В фальшивом деле никто из нас участвовать не собирается. Дождитесь нашего плана. После митинга вы услышите параллельный план, который будет нацелен на дело и реальный результат», — сказал Вашадзе.

Он добавил, что готов встретится с руководством правящей партии «Грузинская мечта» — но только если на ней будет присутствовать бывший премьер Бидзина Иванишвили, который, по заявлению оппозиции, продолжает теневое управление страной.