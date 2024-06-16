В Грузии расходы на продвижение вина будут покрываться по-новому

БАКУ /Trend/ - Грузия будет компенсировать расходы на маркетинговые кампании экспортерам и производителям грузинского вина, если они будут продавать его минимум в два региона, за исключением стран ГУАМ и СНГ, передает Trend.

Эти изменения внесены в программу поддержки популяризации грузинского вина.

Ранее возмещение предоставлялось вне зависимости от региона, если экспорт вина за год превышал показатели предыдущего года, а расходы на маркетинг были выше. Теперь, по новым правилам, экспортеры и производители смогут получить компенсацию только при условии продаж вина во все регионы или минимум в два региона, выбранных ими. Регионами экспорта считаются только конкретные страны Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, а также Австралия. Экспорт и маркетинговые расходы в страны СНГ и ГУАМ не подлежат компенсации государством.

Согласно данным "Сакстата", с 1 января по 30 апреля 2024 года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 125 миллионов долларов. В аналогичный период прошлого года экспорт составил 26,2 тысячи тонн на сумму 76,6 миллиона долларов.

Основными покупателями грузинского вина были Россия, Польша, Украина, Казахстан и Китай. При этом за первые четыре месяца 2024 года в Россию было экспортировано 36,8 тысячи тонн вина на сумму 98,9 миллиона долларов.