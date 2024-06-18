Грузия ограничит импорт грузовиков и автобусов со следующего года

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2025 года в Грузии запретят ввоз грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года, сообщило министерство охраны окружающей среды Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, это ограничение связано с переходом Грузии на стандарт Евро-5, который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

Сообщается, что с 1 января этого года Грузия прекратила импорт легковых автомобилей, не соответствующих стандарту Евро-5, что в основном затронуло автомобили, выпущенные до 2013 года.

Запрет не распространяется на автомобили, уже находящиеся в стране, а также на транспортные средства, ввозимые для реэкспорта и транзита.