ВВП Грузии показал значительный рост

БАКУ/Trend/ - ВВП Грузии за первые три месяца 2024 года составил 18,9 миллиарда лари, показав рост на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии (Грузстат).

За отчетный период дефлятор составил 3,1%, а ВВП на душу населения достиг 5,1 миллиарда лари (1,9 миллиарда долларов).

В январе-марте 2024 года наибольший рост наблюдался в сферах образования, недвижимости, государственного управления и обороны, информации и коммуникаций, а также строительства.

Спад произошел в сферах поставки газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, а также в горнодобывающей промышленности.

В структуре ВВП наибольший удельный вес занимают торговля, перерабатывающая промышленность и операции с недвижимым имуществом.

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