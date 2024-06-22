Fitch Ratings спрогнозировало экономический рост Грузии на 2024-2026 гг.

БАКУ /Trend/ - Экономический рост Грузии в 2024 году прогнозируется на уровне 5,8 процента, передает в субботу Trend со ссылкой на Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Согласно расчетам агентства, средний рост экономики страны в 2025-2026 годах составит 5 процентов.

Суверенный кредитный рейтинг Грузии подтверждён на уровне «BB». Прогноз – стабильный.

Fitch Ratings дало высокую оценку эффективности фискальной политики правительства Грузии. Кроме того, среди положительных факторов перечисляются низкая инфляция, стабильный банковский сектор, низкий госдолг.

Среди рисков международное рейтинговое агентство называет внутриполитическую обстановку и геополитическую ситуацию.