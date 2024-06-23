В Тбилиси упали продажи квартир

БАКУ /Trend/ - В мае 2024 года в Тбилиси было продано около 3,2 тысячи квартир, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете консалтинговой фирмы Galt & Taggart, передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia.

Аналитики считают, что снижение продаж стало следствием нестабильной политической ситуации и серьезным ослаблением лари после принятия в стране закона об иноагентах. Другая причина – это большое количество выходных. В этом году пасхальные каникулы в Грузии затянулись почти на две недели, нерабочие дни продолжались с 3 по 12 мая включительно.

«Мы ожидаем постепенного восстановления продаж квартир, начиная с июня, при условии сохранения стабильности», — говорится в отчете.

На квартиры в новостройках и «вторичку» приходится почти одинаковое число майских сделок – 1605 и 1592 соответственно.

Лучше всего продажи шли в Диди Дигоми, Сабурталинском и Самгорском районах. Интересно также, что почти четверть проданных квартир в новостройках приходится на Диди Дигоми.

Средняя цена за квадрат выросла почти до 1,3 тысячи долларов. В мае прошлого года она составляла чуть больше 1,1 тысячи долларов, а в мае 2022-го – 923 доллара.

В совокупности за январь-май в Тбилиси было продано около 16 тысяч квартир, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечен исключительно первичным рынком (+8,1% г/г). Вторичный упал на 5,1% г/г.