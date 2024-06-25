Грузия и Швейцария открывают в Тбилиси центр профессионального образования

БАКУ /Trend/ - Грузинский национальный университет (SEU) и Швейцарский университет гостиничного менеджмента (École hôtelière de Lausanne, EHL) открывают в Тбилиси совместный центр профессионального образования, сообщила администрация туризма Грузии, передает Trend.

Согласно информации, центр станет основой для создания сертифицированных программ бакалавриата и магистратуры в сфере гостеприимства в сотрудничестве с EHL Hospitality Business School.

Сообщается, что набор студентов пока не объявлен, идет подготовка, и, вероятно, первые студенты смогут поступить в следующем году.

Отмечается, что École hôtelière de Lausanne, основанный Жаком Чуми в 1893 году, считается старейшей школой гостиничного бизнеса в мире. Она была открыта во время туристического бума в Швейцарии в конце XIX века, чтобы удовлетворить растущий спрос на квалифицированные кадры в гостиничном бизнесе.