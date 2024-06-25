Грузинский вратарь вошел в символическую сборную ЕВРО 2024

БАКУ /Trend/ - Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили был включен в символическую сборную чемпионата Европы по версии аналитического спортивного портала Sofascore, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Было отмечено, что Мамардашвили провел потрясающую игру и стал лучшим игроком тура.

После матча против сборной Чехии, прошедшего в минувшую субботу, у Мамардашвили на счету 11 сейвов.

Согласно данным Sofascore, Мамардашвили получил 9,8 очка по 10-балльной системе, что является лучшим показателем среди всех футболистов.

На втором месте расположился защитник сборной Германии Йозуа Киммих, чье выступление в матче против Венгрии было оценено в 8,9 балла.

Матч между Грузией и Чехией на чемпионате Европы 22 июня завершился вничью со счетом 1:1.