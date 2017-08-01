Добыча "Газпрома" за семь месяцев выросла на 19%

1 августа 2017 17:06 (UTC+04:00)

"Газпром" в январе - июле 2017 г. увеличил добычу газа на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 266,3 млрд кубометров, экспорт газа в Европу вырос на 12,6% - 110,8 млрд кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского газового холдинга.

"В январе - июле 2017 года группа "Газпром" добыла 266,3 млрд куб. м газа, что на 43,1 млрд куб. м или на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за первые семь месяцев 2017 года на 12,6% превысил показатель за январь - июль 2016 года. В абсолютном выражении рост составил порядка 12,4 млрд куб. м. Всего с начала года потребителям поставлено 110,8 млрд куб. м газа", - отмечается в сообщении.

В частности, с начала года спрос на российский газ значительно вырос в Западной и Центральной Европе. В том числе, экспорт в Германию увеличился на 16,4%, в Австрию - на 74,2%, в Словакию - на 27,7%, в Чехию - на 27,1%.

Увеличились поставки "Газпрома" в Турцию (на 23,4%), а также в страны на юге и юго-востоке Европы. Так, экспорт в Венгрию вырос на 25,9%, в Сербию - на 45,3%, в Болгарию - на 12%, в Грецию - на 12,2%, в Македонию - на 70,6%.

Ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил прогноз добычи в 2017 г. до 450-454 млрд куб. м газа с 442,3 млрд куб. м. Газовый холдинг в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета сообщал, что пересмотрел прогноз добычи газа на текущий год, увеличив его до 442,3 млрд куб. м с 430,44 млрд куб. м - таким образом, по сравнению с прошлым годом добыча может вырасти на 5,5%. В 2016 г. "Газпром" увеличил добычу на 0,6 млрд куб. м - до 419,1 млрд куб. м.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" в 2016 г. увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 г. - до более 179,3 млрд куб. м, что стало историческим максимумом. В текущем году экспорт может превысить 180 млрд кубометров газа.

Azernews Newspaper
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