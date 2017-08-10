Два ключевых сотрудника аппарата постпреда США при ООН подали в отставку

10 августа 2017 16:51 (UTC+04:00)

Два ключевых сотрудника аппарата нынешнего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли - руководитель аппарата сотрудников Стивен Гроувс и директор по коммуникациям Джонатан Уотчел - покинули свои посты. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, информацию подтвердила и сама Хейли, передает ТАСС.

Как отмечает издание, уход двух наиболее значимых сотрудников может оказаться серьезной проблемой для постпредства США на фоне обострившейся ситуация вокруг КНДР.

"Джонатан и Стивен недавно столкнулись с семейными проблемами. Они всегда будут частью команды и добрыми друзьями", - написала на своей странице в Twitter Хейли.

Никаких других подробностей относительно их отставки она не сообщила.

Azernews Newspaper
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