Папа Римский совершит визит в ОАЭ

3 февраля 2019 10:18 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск в воскресенье начнет первый в истории визит в Объединенные Арабские эмираты, это также первый случай, когда глава католической церкви посещает Аравийский полуостров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила BBC News.

Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

Он отслужит мессу, на которой ждут около 120 тысяч человек. Кроме того, папа встретится с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар, крупнейшего центра обучения мусульман-суннитов.

В ОАЭ проживают около миллиона католиков. Большинство из них прибыли из Индии и с Филиппин.

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