В США картина Нельсона Манделы ушла с молотка за 112 тысяч долларов

3 мая 2019 07:17 (UTC+04:00)

Картина бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, изображающая дверь его тюремной камеры на острове Роббен, была продана на торгах аукционного дома Bonhams в Нью-Йорке за 112 тысяч долларов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Когда мой отец ушел с поста президента на пенсию, он не находил, чем занять себя. Я думаю, для него искусство было прекрасным способом самовыражения или попыткой примириться с его историей … всей его жизнью", - заявила дочь Манделы, выставившая картину отца на торги. Всего Мандела оставил около 22 набросков.

Сообщается, что камеру номер 5, дверь и ключ от которой изобразил Мандела на картине, неоднократно посещали главы государств со всего мира, включая бывших президентов США Барака Обаму и Билла Клинтона.

Нельсон Мандела провел в тюрьме на острове Роббен 18 лет (1964-1982).

Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК), борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Занимал этот пост до 1999 года.

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