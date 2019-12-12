Завершился очередной групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

12 декабря 2019 05:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Финальная ситуация команд была определена в последний игровой день VI тура.

Как передает Trend, Галатасарай, представитель Турции на турнире, уступил в Париже французскому ПСЖ и занял последнее место в группе А, потеряв надежду выступать в 1/16 финала Лиги Европы.

Таким образом в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов по футболу сыграют клубы пяти ведущих европейских чемпионатов.

Ранее в 1/8 финала вышли "ПСЖ", "Лион", "Реал", "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Сити", "Ливерпуль","Челси", "Валенсия", "Аталанта", "Барселона", "Ювентус", "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Бавария" и "Лейпциг".

Немецкие "Байер" и "Зальцбург", "Интер" из Италии, "Бенфика" из Португалии, "Аякс" из Нидерландов, бельгийская "Брюгге", "Олимпиакос" из Греции и "Шахтер" из Украины продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.

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