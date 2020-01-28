Бразильская биржа потеряла более 3% на фоне опасений относительно коронавируса

28 января 2020 07:43 (UTC+04:00)

Основной индекс Ibovespa Сан-Паулуской фондовой биржи снизился на 3,29% по итогам торговой сессии в понедельник на фоне опасений относительно влияния нового коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщила газета Valor Economico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Падение данного показателя до 114,482 тыс. пунктов стало самым сильным за 10 месяцев, уточняет издание. Одним из факторов, повлиявших на отрицательную динамику биржевого индекса стало падение стоимости активов металлургического и горнодобывающего секторов страны, в значительной степени зависимых от поставок на рынок КНР. Так, более чем на 7,94% просели привилегированные акции Gerdau и на 7,78% обыкновенные акции Национальной металлургической компании. Ценные бумаги Vale откатились на 6,12%, за день компания подешевела на 17,4 млрд реалов (свыше $4 млрд).

Вслед за динамикой нефтяных цен вниз на 4,21% пошли котировки бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. Национальная валюта по отношению к доллару США опустилась на 0,6% до 4,2 реала за $1.

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