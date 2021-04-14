Главы МИД и Минобороны стран НАТО приняли решение начать вывод войск из Афганистана

НАТО официально начинает процесс вывода войск из Афганистана.

Такое решение приняли в среду вечером во время видеоконференции главы МИД и Минобороны стран альянса, сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение НАТО последовало после заявления американской стороны о намерении вывести войска США из Афганистана к 11 сентября.