G7 и ее партнеры ускорят переход от ископаемого топлива к зеленой энергетике

Страны Группы семи (G7) совместно с государствами-партнерами (Аргентина, Индия, Индонезия, Сенегал и ЮАР) договорились об ускорении процесса снижения зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к зеленой энергетике.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник на полях саммита G7.

"Лидеры [G7 и стран-партнеров] договорились рассмотреть возможности снижения доли углеродных энергоносителей в энергетическом балансе и ускорения [процесса сокращения] зависимости от ископаемых видов топлива, а также скорейшего развития чистых возобновляемых источников энергии и [достижения] энергоэффективности", - отмечается в документе.