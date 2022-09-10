Фильм "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас получил "Золотого льва" в Венеции

Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Вся красота и кровопролитие" американского режиссера Лоры Пойтрас, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Церемония награждения 79-го Международного Венецианского кинофестиваля прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 23 картины.

Обладателем "Серебренного льва" стал итальянец Лука Гуаданьино за картину "Целиком и полностью".

Гран-при жюри был отмечен фильм "Святой Омер" режиссера Элис Диоп из Франции. Также француженка стала обладателем награды фестиваля "Лев будущего".

Приз за лучший сценарий получил Мартин Макдона за фильм "Банши Инишерина", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту "Никаких медведей".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получила актриса Тейлор Расселл за фильм "Целиком и полностью" Гуаданьино.