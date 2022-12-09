Блинкен считает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен

Администрация Соединенных Штатов уверена, что процесс официального вступления Швеции и Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет вскоре завершен. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии", - сказал шеф американской дипломатии. По его мнению, ВС Финляндии и Швеции "без проблем взаимодействуют с силами альянса".

"Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после [прошедшего в июне] саммита НАТО в Мадриде. Обе страны предприняли существенные конкретные действия для выполнения своих обязательств, в том числе связанных с обеспокоенностью по поводу безопасности со стороны нашего союзника Турции", - добавил Блинкен. По его мнению, обе страны уже, по сути, интегрированы в функционирование альянса.

Госсекретарь считает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО "идет с рекордной скоростью". "Мы никогда не видели, чтобы процесс приема новых членов шел так быстро. Все 30 стран - участниц [блока] подписали протоколы [вступления], 28 из них его ратифицировали, еще двум их осталось ратифицировать", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что процесс вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО "не превратится в двусторонний вопрос между Соединенными Штатами и Турцией". "В рамках процесса [принятия новых членов в блок] один из членов альянса высказал обеспокоенность, которая сейчас рассматривается непосредственно этой страной и потенциальными новыми членами. В Соединенных Штатах не только со стороны президента [Джо Байдена], исполнительной власти, но и со стороны нашего Конгресса есть значительная поддержка того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами альянса так быстро, как только может двигаться данный процесс. Мы заявили об этом Турции как союзнику по НАТО, и мы публично отметили готовность Швеции и Финляндии стать членами альянса", - отметил глава Госдепартамента.

Соединенные Штаты "признают законные опасения Турции в сфере безопасности", продолжил Блинкен. "На турецкой территории происходит больше террористических атак, чем на территории любого другого союзника по НАТО. Но мы также весьма ценим и признаем ощутимые шаги, которые и Финляндия, и Швеция уже предприняли, включая существенное укрепление двустороннего сотрудничества с Турцией по ключевым вопросам безопасности. Это процесс, который движется вперед. Он движется вперед благодаря очень важной работе, которую оба наших будущих союзника проделали с Турцией, и я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжаться и вскоре завершится успешно", - подчеркнул госсекретарь. Он добавил, что в нынешнем году Швеция и Финляндия направили Украине более 1 млрд долларов в виде военной и гуманитарной помощи.