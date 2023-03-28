КНДР провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере с применением тактических ракет

КНДР 27 марта провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса "земля - земля". Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Отмечается, что имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 м.

Как сообщало Министерство обороны Японии, КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они пролетели расстояние около 350 км, максимальная высота полета составила 50 км.

Это уже десятый ракетный пуск с начала года, в восьми случаях КНДР испытывала баллистические ракеты. 18 февраля и 16 марта Пхеньян успешно запускал межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15" и "Хвасон-17".