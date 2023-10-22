Россия созовет новое заседание Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту

БАКУ /Trend/ - Россия направит запрос на проведение нового заседания Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения решения палестино-израильского конфликта.

Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной организации Дмитрий Полянский, передает Trend.

"Мы обязательно созовем новое заседание Совета Безопасности. Как показывает опыт, никто, кроме нас, на это не осмеливается", - сказал он.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.