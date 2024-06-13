Минфин США запретит оказывать России IТ-услуги

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов США введет запрет на оказание России определенных услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ведомства, передает Trend.

Запрет касается "экспорта, реэкспорта, продажи или поставки прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, консалтинговых услуг в сфере ИТ, услуг по проектированию, ИТ-поддержке и облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации".

Эти ограничительные меры вступят в силу 12 сентября.