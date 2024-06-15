ЕВРО-2024: Швейцария обыграла Венгрию

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходят очередные матчи финальной стадии ЕВРО-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, второй игровой день чемпионата стартовал в Кёльне.

В матче группы А встретились Венгрия и Швейцария. Швейцарцы победили со счетом 3:1. Этот матч завершил первый тур в группе.

Отметим, что в первом матче группы А Германия победила Шотландию со счетом 5:1.

ЕВРО-2024

Групповой этап, I тур

15 июня, Группа А

17:00. Венгрия – Швейцария - 1:3

Судья: Славко Винчич (Словения).

Кёльнский стадион