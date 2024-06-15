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ЕВРО-2024: Швейцария обыграла Венгрию

В мире Материалы 15 июня 2024 19:12 (UTC +04:00)
ЕВРО-2024: Швейцария обыграла Венгрию
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня проходят очередные матчи финальной стадии ЕВРО-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, второй игровой день чемпионата стартовал в Кёльне.

В матче группы А встретились Венгрия и Швейцария. Швейцарцы победили со счетом 3:1. Этот матч завершил первый тур в группе.

Отметим, что в первом матче группы А Германия победила Шотландию со счетом 5:1.

ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
15 июня, Группа А
17:00. Венгрия – Швейцария - 1:3
Судья: Славко Винчич (Словения).
Кёльнский стадион

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