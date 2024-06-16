Игрок сборной Испании Дани Карвахаль установил новый рекорд

БАКУ /Trend/ - Дани Карвахаль, игрок сборной Испании, вошел в историю чемпионатов Европы.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, он установил рекорд после гола, забитого в дополнительные минуты первой половины матча против Хорватии на берлинском Олимпийском стадионе.

Карвахаль забил в возрасте 32 лет и 156 дней. Он стал самым возрастным испанским игроком, забившим гол на чемпионатах Европы.

Ламин Ямал, помогавший ему в достижении этой цели, вписал свое имя как самый молодой ассистент в истории чемпионатов Европы в возрасте 16 лет и 338 дней.

Отметим,, что матч завершился победой испанцев со счетом 3:0.