Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

НАТО близка к утверждению Рютте на пост генсека - Столтенберг

В мире Материалы 18 июня 2024 20:48 (UTC +04:00)
НАТО близка к утверждению Рютте на пост генсека - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг / X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - НАТО близка к согласованию кандидатуры нового генерального секретаря, и исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте является основным кандидатом на этот пост. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Trend.

"В принципе, я не должен ничего говорить о моем преемнике, поскольку не я его выбираю. Мы очень близки к решению о выборе нового генерального секретаря. Марк Рютте - сильный кандидат с большим опытом. Я уверен, что вскоре альянс примет решение о моем преемнике," - отметил Столтенберг.

Ожидается, что это решение будет принято на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости