ЕВРО-2024: Турция одержала победу над Грузией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, последний день группового этапа стартовал в Дортмунде.

Братская сборная Турции провела свой первый матч на турнире в Германии. Турки сразились с соседней Грузией, дебютанткой финальной стадии. Матч был очень интересным и зрелищным. Турция победила со счетом 3:1.

Отметим, что встреча началась в 20:00 по бакинскому времени.

ЕВРО-2024

Групповой этап, I тур

18 июня, группа F

20:00. Турция - Грузия - 3:1

Гол: Мерт Мюлдюр (25), Арда Гюлер (65), Керем Актюркоглу (90+7); Жорж Микаутадзе (32)

Судья: Факундо Тельо (Аргентина).

Дортмунд. Вестфаленштадион