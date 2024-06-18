ЕВРО-2024: Турция одержала победу над Грузией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, последний день группового этапа стартовал в Дортмунде.
Братская сборная Турции провела свой первый матч на турнире в Германии. Турки сразились с соседней Грузией, дебютанткой финальной стадии. Матч был очень интересным и зрелищным. Турция победила со счетом 3:1.
Отметим, что встреча началась в 20:00 по бакинскому времени.
ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
18 июня, группа F
20:00. Турция - Грузия - 3:1
Гол: Мерт Мюлдюр (25), Арда Гюлер (65), Керем Актюркоглу (90+7); Жорж Микаутадзе (32)
Судья: Факундо Тельо (Аргентина).
Дортмунд. Вестфаленштадион