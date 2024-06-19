Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

БАКУ /Trend/ - Американский производитель процессоров Nvidia стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель производителя программного обеспечения Microsoft, передает Trend.

Согласно биржевой статистике, капитализация компании достигла 3,328 триллиона долларов, в то время как рыночная стоимость Microsoft составляла 3,322 триллиона долларов. Тройку самых дорогих компаний в мире замыкает Apple, ее капитализация составляла 3,281 триллиона долларов.

Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Рыночная стоимость компании в феврале впервые в истории превысила два триллиона долларов, а в начале июня этот показатель превысил отметку в три триллиона. С начала текущего года стоимость ее акций взлетела в 2,7 раза. Также компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.