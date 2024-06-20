ЕВРО-2024: Сборная Германии вышла в плей-офф

БАКУ /Trend/ - Стала известна первая команда, которая вышла в плей-офф ЕВРО-2024.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, с этой задачей справилась хозяйка мундиаля - Германия.

Во втором туре турнира Бундестим обыграла Венгрию со счетом 2:0. Голы команды забили Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган. Даже если сборная Германии, имеющая по итогам двух игр 6 очков, займет 3-е место в группе, она сыграет в плей-офф. Потому что в группе B Хорватия и Албания после двух игр набрали всего по 1 очку. С другой стороны, 3 сборные не могут набрать по 6 очков в группе С.

Отметим, что в 1/8 финала выйдут первые 2 команды в группах и 4 лучшие третьи команды