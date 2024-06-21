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Венесуэла заявила, что находится на пороге вступления в БРИКС

В мире Материалы 21 июня 2024 07:25 (UTC +04:00)
Венесуэла заявила, что находится на пороге вступления в БРИКС
Фото: BRICS

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Венесуэла стоит на пороге вступления в БРИКС и предоставит этому блоку свои энергетические и минеральные ресурсы. Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес в ходе выступления на международном экономическом семинаре в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Венесуэла в новом мире стоит на пороге вступления в блок стран БРИКС со своими ресурсами", - сообщила Родригес и подчеркнула, что "самые большие энергетические запасы в мире находятся в Венесуэле". Она отметила, что "при добыче 3 млн баррелей нефти в день, ее запасов хватит почти на три века", а четвертые в мире месторождения природного газа находятся в процессе сертификации. Кроме того, страна обладает месторождениями железной руды, угля, золота и алмазов, отметила Родригес.

"Наступил необратимый час строительства нового международного порядка, и мы хотим увидеть, как Венесуэла будет вписана в новую геополитику", - заявила Родригес.

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