Нигер начал разведку нефти и газа на востоке страны

БАКУ /Trend/ - Нигерская национальная нефтяная компания (SONIDEP) начала первые геологоразведочные работы в пустыне на юго-востоке страны. Об этом сообщил премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша углеводородная компания SONIDEP официально начинает подготовку к добыче нефти в качестве национального оператора", - заявил он во время церемонии в Хайдаре, в регионе Диффа.

С момента своего создания в 1977 году деятельность SONIDEP в основном ограничивалась сбытом нефтепродуктов. "Сегодня она приступает к разведке и эксплуатации сырой нефти и газа", - отметил министр.

По словам начальника таможни Али Сейбу Хассана, Нигер решил самостоятельно добывать нефть, чтобы обеспечить экономический суверенитет и максимизировать прибыль.