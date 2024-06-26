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США расширили список санкций против Ирана

В мире Материалы 26 июня 2024 00:47 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министерство финансов США расширило санкционный список против Ирана, включив в него 4 физических и 44 юридических лица, передает Trend.

Согласно списку, санкции затронули граждан Ирана, а также компании, зарегистрированные в Иране, ОАЭ, Китае, Турции и на Маршалловых островах.

Как пояснили в министерстве, лица, попавшие в список, предположительно связаны с "теневой банковской сетью", которую, по версии властей США, используют Министерство обороны и поддержки вооруженных сил Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) для доступа к международной финансовой системе.

Ведомство утверждает, что эта сеть "позволяет скрывать доходы, получаемые за рубежом", которые затем могут быть использованы "для разработки передовых систем вооружения, таких как беспилотные летательные аппараты".

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