В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

1 января 2020 17:40 (UTC+04:00)

Свыше 850 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 853 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 352 человека (женщин – 105, детей – 180), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 501 человек (женщин – 150, детей – 256)", - говорится в сообщении.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Также специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены три жилых дома, детский сад, электроподстанция и хлебопекарня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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