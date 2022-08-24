Sonatrach обнаружила нефтяное месторождение на юго-западе Алжира

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach обнаружила месторождение нефти в расположенной на юго-западе республики провинции Адрар. Соответствующее заявление размещено в среду на странице компании в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Sonatrach сообщает о достижении положительного результата при бурении скважины Хасси илату шарк <...> на концессии Сбаа (провинция Адрар)", - говорится в тексте. В компании отметили, что последнее открытие нефти в этом районе было сделано 28 лет назад, в 1994 году. По оценкам, запасы месторождения составляют от 48 млн до 150 млн баррелей.