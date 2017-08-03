Международный медицинский форум пройдет в Минске 7-8 сентября

3 августа 2017 16:30 (UTC+04:00)

Международный Минский медицинский форум пройдет в белорусской столице 7-8 сентября, сообщили Белта в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Специалисты обсудят актуальные вопросы современной медицины, в том числе в области кардиологии, интервенционной хирургии, трансплантологии, акушерства и гинекологии, педиатрии. Будут представлены доклады ведущих ученых и практических врачей Беларуси, а также России, Японии, Швеции, Казахстана, Украины, Австрии, Германии, Италии.

Предусмотрена работа восьми секций: "Хирургия", "Терапия", "Педиатрия", "Акушерство и Гинекология", "Неонатология", "Стоматология", "Инфекционные болезни и эпидемиология", "Аспекты качества медицинских услуг". Состоится мастер-класс по эхокардиографии руководителя отдела эхокардиографии Университетского госпиталя города Акита (Япония) Сатоши Кибира.

"Пленарные заседания будут проводиться на базе столичных клиник. Форум должен стать хорошей площадкой для обмена опытом в вопросах практического здравоохранения, организации взаимодействия между сообществами врачей из разных стран", - отметили в комитете по здравоохранению.

Организатором мероприятия выступает комитет по здравоохранению Мингорисполкома совместно с ОО "Белорусская ассоциация врачей"

Azernews Newspaper
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