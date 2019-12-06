Беларусь и ЕС разработают план действий по таможенным вопросам на 2020-2023 годы. Такая договоренность достигнута во время заседания проектной группы по реализации соответствующего плана на 2016-2019 годы. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.



Участники мероприятия обсудили вопросы изменения таможенного законодательства Беларуси и Европейского союза, принимаемые таможенными службами меры по противодействию нарушениям, обменялись опытом в сфере совершенствования транзитных систем, а также рассмотрели реализованные и перспективные проекты международной технической помощи.



Это заседание проектной группы по реализации плана действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2016-2019 годы было завершающим. "Участники отметили эффективность проведения подобных встреч для обмена передовым опытом в сфере таможенного администрирования и согласились продолжить работу в данном направлении, разработав новый план действий на 2020-2023 годы", - отметили в ГТК.

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