В Китае назвали позитивным визит главы Пентагона в страну

28 июня 2018 15:11 (UTC+04:00)

Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Китай был позитивным и конструктивным, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, передает РИА Новости.

Мэттис находился с визитом в Китае с 26 по 28 июня. Это был первый визит министра обороны США в КНР с 2014 года. В ходе визита глава Пентагона встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также руководством вооруженных сил Китая.

"Стороны достигли широкого консенсуса по дальнейшему укреплению контактов между вооруженными силами двух стран, повышению уровня взаимного доверия в сфере обороны, углублению практического сотрудничества, а также контролированию рисков и вызовов. В ходе визита были достигнуты позитивные и конструктивные результаты", — заявил на брифинге У Цянь.

Представитель оборонного ведомства Китая отметил, что в ходе визита стороны обменялись мнениями по ситуации в мире и регионе, по отношениям между вооруженными силами двух стран, по тайваньскому вопросу и проблеме Корейского полуострова, безопасности на море, а также другим вопросам, представляющим общий интерес.

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