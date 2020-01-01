Вылетевший из нового аэропорта Пекина самолет вернулся обратно

1 января 2020 12:04 (UTC+04:00)

Самолет "Малазийских авиалиний", вылетевший из нового аэропорта Пекина "Дасин" по неизвестной причине вернулся в аэропорт вылета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, совершавший рейс MH319 из Пекина в Куала-Лумпур, вылетел из нового международного аэропорта Пекина "Дасин" в 9.30 по местному времени.

Сообщается, что после вылета самолет вернулся обратно, израсходовав топливо, благополучно приземлился в аэропорту вылета. По какой причине самолёт вернулся обратно, пока неизвестно.

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