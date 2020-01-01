Во Франции осудили нападение на американское посольство в Багдаде

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли осудила действия протестующих в Багдаде, которые напали на здание посольства США, и выразила солидарность с Вашингтоном в данном контексте. Об этом сообщает в среду агентство France Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция решительно осуждает нападения, совершенные в знак протеста против действий Международной коалиции в Ираке, и попытку вторжения на территорию американского посольства в Багдаде", - сказал министр, которая находится на борту фрегата Курбе в Ормузском проливе, где она встречала Новый год вместе с военнослужащими.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache. Также министр обороны США Марк Эспер заявил во вторник, что Вашингтон в ближайшее время отправит в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион. 1 января американские солдаты применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, пытались поджечь крышу здания посольства.

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